La dieta bruciagrassi

Si tratta di un programma dimagrante che comprende due settimane di "dieta bruciagrassi rapida" e due di "dieta stabilizzante". Quest'ultima prevede una scelta più ampia di cibi e incoraggia ad assumere abitudini alimentari più sane. Il succeso del programma accellera il ritmo dei consumo dei grassi corporei, si basa sui seguenti fattori: Una dieta sana e nutrizionalmente sicura. Un dimagrimento rapido e senza rischi. Una buona scelta di alimenti azianti e facilmente reperibili. Menu semplici e adattabili senza bisogno di calcolare le calorie. L'incoraggiamento ad assumere abitudini alimentari sane. Nel libro si spiega quali sono e come agiscono gli alimenti bruciagrassi fermo restante che, per aiutare il metabolismo, bisogna incrementare l'apporto di ossigeno attraverso attività aerobiche come la camminata veloce oppure mediante specifici esercizi di respirazione. L'indice glicemico è un fattore molto importante: studi recenti hanno dimostrato che i carboidrati a basso contenuto di IG riducono il livello di glucosio nel sangue e stimolano l'organismo a bruciare maggiori quantità di grassi. Via libera a pane multicereali, riso integrale, orzo perlato, pasta integrale, farina d'avena, muesli senza zucchero, cereali con crusca ad alto contenuto in fibre, patate dolci, funghi, legumi, broccoli, carciofi, melanzane, mele, pere, arance, mandarini, pompelmo, banane, miele, marmellata, latte di soia e suoi derivati. Un elenco di alimenti ad apporto calorico negativo, alimenti proteici bruciagrassi, insieme a consigli pratici e alle numerose ricette appetitose e facili da preparare, sono parte integrante del libro.