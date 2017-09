La dieta della bellezza. Tutto parte dall’alimentazione

Ecco alcuni piccoli suggerimenti per essere più belli con un'alimentazione che preveda prodotti freschi, colorati, ricchi di sapore, poco lavorata e rigorosamente biologica per sfruttare tutti i principi attivi, senza correre rischi. Molto utili sono anche le corrette combinazioni alimentari, una buona masticazione e il piacere del sedersi a tavola. Cereali tutti i giorni Per un buon funzionamento del fegato e dell'intestino, organi fondamentali per mantenere la pelle sana e bella, è indispensabile che la base dell'alimentazione quotidiana sia costituita da cereali . Oltre a pane , pasta e riso, abituiamoci ad usare anche orzo, farro, farina di mais e il miglio, curativo per pelli e capelli. Verdure sempre a tavola Se vogliamo contrastare i radicali liberi, responsabili del nostro invecchiamento, ed avere un buon apporto di vitamine e sali minerali, cerchiamo di sostituire le solite "due foglie d'insalata scondita" con un bel piatto di verdure o di ortaggi crudi, oppure cotti al vapore o molto velocemente per non disperdere quasi tutti i principi nutritivi. Frutta fresca a volontà Abituiamoci a consumare sempre più frutta fresca e succosa di stagione, che ha infinite proprietà indispensabili per correggere l'eccessiva acidità dei tessuti dell'organismo, causa principale dell'intossicazione e sofferenza cellulare. Non a caso, la stessa industria cosmetica utilizza per i suoi prodotti i principi attivi della frutta fresca. Olio di girasole Consumiamo anche due cucchiai al giorno di semi di girasole, da utilizzare a crudo e unicamente spremuto a freddo, per avere strutture cellulari integre e poter combattere i soliti radicali liberi, i pericolosi processi infiammatori ed avere una pelle bella, luminosa, senza disturbi cutanei e con rughe ridotte al minimo. Proteine non solo d'origine animale Pelle, capelli e unghie per mantenersi in salute hanno bisogno anche delle proteine. Non privilegiamo, però solo quelle di origine animale, ma anche quelle di origine vegetale, perché hanno molto meno controindicazioni e sono, tra l'altro, immune dal fenomeno "mucca pazza". Limitare al massimo i cibi in scatola, raffinati, non freschi e da fast food Il loro uso è un'offesa alle esigenze del nostro organismo perché ci da solo una sensazione virtuale di nutrimento, oltre che ad intossicarci. Bere molta acqua Qualsiasi crema idratante della pelle sarà inutile se beviamo poco, perché la prima idratazione avviene dall'interno. Per non disturbare la digestione, con la diluizione dei succhi gastrici, abituiamoci a bere lontano dai pasti o almeno quando non abbiamo cibo in bocca. Gabriele Bettoschi