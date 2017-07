La dieta ideale di una mamma in attesa

In gravidanza aumenta il fabbisogno energetico e diventa di fondamentale importanza l'apporto di alcune sostanze nutritive. Una donna, in questo particolare periodo ha un dispendio in termini di calorie pari a 74.000 kcal: 150kcal in più del solito nel primo trimestre, 350 negli ultimi due trimestri. L'apporto calorico deve essere dunque incrementato di circa il 10% rispetto al consueto regime alimentare. Anche il consumo di acqua deve aumentare, per favorire l'eliminazione delle scorie. Nella dieta ideale della donna in gravidanza non è necessario un cambiamento sostanziale delle sue abitudini alimentari. L'ideale è una dieta varia, che abbini latte e latticini, legumi, cereali integrali, pesce, uova, carne, frutta e verdura di stagione, olio extra-vergine d'oliva. Il 20% delle calorie assunte quotidianamente deve essere costituito da proteine. La metà di queste devono essere proteine ad alto valore biologico . L'apporto di carboidrati deve aumentare, essi possono essere assunti sotto forma di amidi o di zuccheri complessi, come pane, pasta, patate e cereali integrali. Questo fabbisogno aumentato si spiega col fatto che il tessuto cerebrale del feto, per svilupparsi, può utilizzare esclusivamente il glucosio. E la placenta gli trasmette solo il 30-40% di quello che circola nel sangue della madre. In gravidanza è essenziale assumere una quantità sufficiente di vitamine, che devono provenire preferibilmente dall'alimentazione. Negli alimenti infatti, le vitamine sono presenti in rapporto equilibrato e quindi maggiormente biodisponibili per l'organismo. Anche il fabbisogno lipidico cresce: l'ideale è dare la preferenza ai grassi vegetali non cotti, che permettono l'assorbimento delle vitamine A e D. Un ruolo fondamentale lo giocano calcio e fosforo , soprattutto negli ultimi quattro mesi. 1200 milligrammi di calcio e 400 di fosforo al giorno sono quantità ottimali e assicurano un rapporto equilibrato tra i due elementi. Latte, formaggi, pesce e legumi ne sono le fonti principali. Per concludere, è consigliabile moderare il consumo di sale nel periodo finale della gravidanza: quanto severa debba essere questa restrizione dipende dalla comparsa o meno di ritenzione idrica. Roberta Folatti