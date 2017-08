La disordinata bellezza del vino bio

Nella sua "guida all'uso del vino bio" si legge, anche con schede tecniche e approccio scientifico, cos'è il vino bio. Ebbene, cos'è? E perché pone l'accento sulla necessità d'essere rigorosi? In poche parole, oggi si può trovare ogni genere di prodotti da agricoltura biologica, ortaggi, pane, perfino, da voi in Italia, il panettone bio, insomma, tutto. Per il vino, c'è un dilemma; ci sono due figure. Da una parte c'è il vignaiolo, l'agricoltore, colui che coltiva le uve, dall'altra parte il lavoro della cantina, del vinificatore, cioé colui che trasforma il succo d'uva in vino. La dicitura "bio" si può applicare alle uve, mentre potrebbe non essere altrettanto chiara per quanto concerne la vinificazione. Pensate che, sia che si usi uva bio che no, è possibile impiegare, per fare poi il vino, fino a 250 "prodotti enologici", cioè sostanze chimiche... Ecco perché ho scritto la guida. Vi si trovano trattati tutti gli aspetti dell'universo del vino bio. Nella prima parte parlo delle tecniche, nella seconda della regolamentazione, e infine c'è una parte "emozionale", che riguarda i miei gusti. Sono orientato verso un vino fatto con la vendemmia manuale, la riduzione al minimo dell'uso di sostanze come i solfiti: insomma, il più naturale possibile. Lei è olandese - ma sarà qui in Italia per un viaggio tra i produttori della Toscana, una terra caratterizzata anche dai suoi vini e dalle sue vigne. Come giudica, lei, come osservatore, l'impatto dell'agricoltura e dei vigneti sul territorio? (sorride) Be', c'è un mio amico proprietario di vigneti, si chiama Jean Pierre Frick, in Alsazia... che passa un po' per uno stralunato. In quella regione sono abituati a vedere i loro filari belli ordinati, mentre i suoi sono "disordinati", lascia crescere qualsiasi cosa nelle sue vigne: "tutto quello che la natura ha deciso di fare". Questo riecheggia la filosofia bio e biodinamica. I suoi vicini possono essere contrariati quanto vogliono, ma a me sembra bellissimo. Non fa trattamenti chimici, niente diserbanti, fiori e piante vivono in prossimità delle vigne in quella che si chiama simbiosi - le une favoriscono la crescita delle altre e viceversa. Una logica di meravigliosa bellezza. Ne abbiamo accennato prima, ma lei sarà in Italia per...­? Sarò qui la prima settimana di giugno. Un'idea molto bella di Carolina Salini e del suo nuovo, piccolo tour operator, La Botte Piccola, che organizza un viaggio di "enoturismo" solo verso produttori naturali. Il suo proposito è quello di andare per vigneti nei più begli itinerari toscani tra produttori di vini bio, biodinamici, per degustarli, assaggiarli e scoprirli. Il mio proposito, il motivo per cui accompagnerò il gruppo, è perché, ormai lo posso dire, sono diventato un esperto sulla "comunicazione del vino bio", e ne sono davvero contento. Offrirò tutte le spiegazioni, facendo da tramite tra l'enoturista e il produttore di vino. Il mio motto è bere vino più coscientemente di prima, cioè, non scegliere il vino in base all'etichetta, bensì alla consapevolezza.