La doccia a partire dai piedi

Il contatto con l'acqua costituisce uno stimolo per l'organismo, stimolo tanto più intenso quanto la temperatura della doccia è distante da quella del nostro corpo. Ad esempio, 36° Celsius costituiscono uno stimolo neutro, perché vicini alla temperatura corporea. L'acqua più calda o più fredda induce i pori ad aprirsi oppure a chiudersi e attiva la circolazione, facendo fluire più velocemente il sangue per mantenere stabile la temperatura del corpo. Un getto d'acqua che arriva dall'alto come in molte cabine-doccia ha un effetto eccitante sul sistema nervoso e può essere controindicato soprattutto per persone nervose o sensibili. Questo ancora più vero, se la pressione dell'acqua è forte e i fori della doccia sono piccoli, "sparando" tanti sottili getti. Farsi la doccia può essere un potente farmaco. Stimola, infatti, la circolazione sanguigna e il lavoro del sistema immunitario. Le caratteristiche ideali della struttura sono:

tubo flessibile e lungo con testa "a telefono" per raggiungere agevolmente ogni parte del corpo;

getto regolabile in modo anche molto morbido ed uniforme.