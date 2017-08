La donna nel Buddhismo

Il Buddha Sakyamuni ha sempre sottolineato che la pratica buddhista è accessibile a chiunque, senza discriminazioni di casta, genere, condizioni culturali, e che tutti, maschi e femmine, hanno identiche opportunità di raggiungere l'illuminazione. Antichi testi buddhisti ricordano inoltre straordinarie figure di monache, mistiche e regine sagge e devote. Ora che il buddhismo vive una sempre crescente notorietà, viene però spontaneo chiedersi quale sia la condizione della donna, in un contesto religioso in cui i retaggi di una tradizione orientale millenaria si fondono con le esigenze dell'evoluzione spirituale, culturale e sociale che caratterizza oggi la dimensione femminile sotto tutte le latitudini. Anche nei paesi asiatici, in una realtà sociale che cambia ispirandosi ai modelli occidentali, le donne iniziano a cercare un ruolo comprimario. Sono intervenuti come relatori: - la Ven. Sönam Chökye, monaca buddhista e scrittrice; - Carla Gianotti, tibetologa, studiosa di buddhismo e autrice di una nuova traduzione della Vita di Milarepa (Utet, Torino 2001); - il Ven. Paljin Tulku Rinpoce, direttore spirituale del Centro studi tibetani Mandala di Milano e di numerosi altri Centri buddhisti in Italia e all'estero. Ecco gli estratti di alcuni interventi:

In un momento in cui il buddhismo vive, nel nostro paese e in tutto l'occidente, una sempre crescente notorietà, viene spontaneo chiedersi quale sia la condizione della donna, in un contesto religioso in cui i retaggi di una tradizione orientale millenaria si fondono con le esigenze dell'evoluzione spirituale, culturale e sociale che caratterizza oggi la dimensione femminile sotto tutte le latitudini.

Donne laiche e monache Due realtà a confronto.

Nagarjunakonda Uno dei centri buddhisti più vitali e prosperi dell'India antica.

Il dharma di una regina buddhista L'immagine di donne devote ed eminenti, storicamente responsabili della prosperità del buddhismo in alcune zone dell'India meridionale, trova un'interessante trasposizione letteraria in un testo filosofico buddhista intitolato "Shrimaladevisimhanada sutra" (Il ruggito di leone della regina Shrimala).