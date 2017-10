La Ferrari col tetto verde

La Ferrari col tetto verde? I pannelli fotovoltaici installati sul tetto dello stabilimento forniranno una potenza di 198 kW e permetteranno di produrre in maniera ecologica 241.000 kWh di energia, per un risparmio, si calcola, di 114 tonnellate di CO2 all'anno nell'atmosfera. Il presidente Luca Cordero di Montezemolo ha dichiarato che "l'obiettivo è di abbassare del 50% le emissioni di CO2 nel 2010, raggiungendo la completa autosufficienza nel consumo di energia elettrica", riferendosi agli stabilimenti produttivi, dove si costruiscono le rosse. L'impianto, realizzato da Ennerey e Seci Energia per il gruppo Maccaferri, unito a un sistema di co-generazione che sarà pronto entro il 2009 che abbatterà di un altro 25% le emissioni di CO2, è costato 12 milioni di euro. La chiave di lettura la dà un'autorevole voce, Carlo Andrea Bollino, presidente del Gestore dei servizi elettrici - Gse, soggetto attuatore delle politiche nazionali di incentivazione alle energie rinnovabili: "E' esemplare che un marchio di lusso come la Ferrari abbia scelto di alimentare i propri stabilimenti con l'energia fotovoltaica - ha detto il giorno dell'inaugurazione -. Con l'impianto fotovoltaico di Maranello oggi si arricchisce di 2MW il parco nazionale fotovoltaico che grazie agli incentivi in conto energia erogati dal Gse ha attualmente raggiunto circa 300 MW di potenza installata". "Ci auguriamo che altre realta' industriali - ha aggiunto Bollino - optino per il fotovoltaico contribuendo a un significativo impulso alla crescita delle energie rinnovabili su territorio nazionale. Nel 2009 è prevedibile che si raggiungera' il tetto dei 500 MW di potenza installata fotovoltaica".