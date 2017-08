La figura femminile nella società

Le donne asiatiche vivono pienamente il buddhismo e cercano umilmente un ruolo nuovo e comprimario, in una realtà sociale, quella dei loro paesi, che cambia riproducendo modelli di vita ispirati alla società globale. Le donne occidentali, approdate al buddhismo in tempi recenti, dopo esser passate attraverso il femminismo e l'indipendenza economica, richiedono con sicurezza istruzione, autorevolezza, accesso al potere. Fra le buddhiste d'occidente e quelle d'oriente il divario esistenziale è ancora troppo grande perché si possa costituire una comune piattaforma di ricerca, ma qualcosa si sta muovendo ed i numerosi congressi, dibattiti e incontri che si svolgono fra donne buddhiste mettono in risalto lo sforzo di due mondi differenti, che dialogando cercano di avvicinarsi e vogliono diventare uguali. Sarà di certo un mutamento complesso e laborioso, i cui frutti, maturati lentamente nel tempo, sapranno portare ad un maggiore livello di libertà e dignità la donna, indicata nell'amore di madre come la più completa espressione della compassione, suprema virtù nell'etica buddhista. Il Buddha Shakyamuni ha sempre sottolineato che la pratica buddhista è accessibile a tutti, senza discriminazioni di casta, genere, condizioni culturali, e che tutti, maschi e femmine, hanno identiche opportunità di raggiungere l'illuminazione. Rivoluzionaria per il luogo e l'epoca (l'India di 2500 anni fa), fu la sua decisione di promuovere l'associazionismo, raggruppando in comunità monastiche autonome donne provenienti da tutte le classi sociali. Paljin Tulku