La filosofia come guida all’azione (prima parte)

In un'epoca in cui le grammatiche produttivistiche della tecnica hanno ampiamente dimostrato di non sapere toccare i problemi di fondo dell'uomo, anche perché la tecnica ad altro è deputata, la filosofia ha ripreso vigore proprio là dove è nata, cioè nelle piazze e, quindi, a partire dal confronto diretto, oserei dire "carnale", con il filosofo stesso, chiamato ad articolare un discorso di senso, ad offrire una voce autentica a questo nostro frammentato stare al mondo. Lo sgomento, l'angoscia, lo smarrimento etico ed esistenziale che contrassegnano sempre più il nostro vivere sembrano ritrovare nel sapere filosofico una forma terapeutica capace almeno di alleviare con i suoi "incantesimi" le ferite dell'anima. Il termine "incantesimo", riferito alla capacità guaritrice della filosofia, lo ritroviamo nel "Carmide" di Platone, con riferimento, non a caso, ai medici traci, curatori del corpo e dell?anima. Tuttavia permane - purtroppo! - una sedimentata opinione comune, secondo cui la filosofia sarebbe un abile esercizio concettuale, senza, però, alcun aggancio alla vita concreta, alla quotidianità. Eppure, soprattutto per i Greci, il sapere rinvia al fare, in particolare al fare il bene, ad attuarlo concretamente: la filosofia non come vuoto esercizio accademico, ma come vitale e concreta espressione delle modalità con cui l'anima abita il mondo. Leggiamo, a conferma di tutto questo, un'esemplare testimonianza tratta dalle Diatribe di Musonio Rufo, nato attorno al 30 d. C. e morto verso la fine del I secolo d. C., uno dei rappresentanti di spicco, insieme a Seneca, Marco Aurelio, Epitteto, della filosofia dell'età imperiale. «Come potrebbe essere più importante conoscere la teoria di ciascuna cosa che averne la pratica e fare le cose secondo l'indicazione della teoria? E, in effetti, la pratica guida a poter fare, mentre il conoscere la teoria delle cose a potere parlare. Contribuisce senz'altro all'azione la teoria che insegna come si deve agire ed è nell'ordine prima della pratica, giacché non è possibile che sia pratico a fare qualcosa di bello chi non ci si abitua secondo la teoria, ma per la potenza la pratica supera la teoria perché è più efficace della teoria a guidare gli uomini all'azione». Nel prossimo intervento preciseremo quanto qui accennato, fornendo ulteriori testimonianze tratte da alcuni pensatori di spicco. Fabio Gabrielli