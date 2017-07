Una giusta gestione del tempo

Le cose da fare nella giornata a volte si comportano come un gas in un recipiente: si comprimono se è piccolo, lo invadono tutto, dilatandosi, se è grande; il risultato è che comunque non resta alcuno spazio libero per sé. Spesso si vive di corsa, con un ritmo sostenuto dall'adrenalina che cela una costante sensazione di stanchezza. E in più si è insoddisfatti, perché troppe sono le cose che restano fuori, e non di rado le più importanti. Sembra impossibile riuscire a gestire diversamente quello che appare come un inesorabile meccanismo a catena, eppure non lo è. Per prima cosa occorre analizzare la nostra relazione col tempo ed individuarne le aree problematiche. Per ciascuna di esse si possono usare delle tecniche di cambiamento. Si tratta di abitudini apprese negli anni, spesso disfunzionali, ma difficili da sradicare perché ormai del tutto automatiche e quasi inconsapevoli: per esempio, il perfezionismo, o il rimandare, o l'incapacità di delegare. Ma forse l'aspetto più importante di tutti è la scelta degli obiettivi: bisogna essere cacciatori di elefanti, e spesso si fa un gran safari di formiche. Se ne uccidono molte, ma c'è ben poca carne. Si tende a rispondere in modo compulsivo alle urgenze, dimenticando le priorità. Quali sono gli elefanti nella nostra vita professionale e privata? Elenchiamo le attività graduali per raggiungerli, da inserire nel quotidiano. Sono i passi che ci avvicinano alle mete più vantaggiose. E le formiche? Vanno raggruppate, delegate, ignorate o fermate. Ci vuole coraggio e consapevolezza per decidere di non subire tutte le richieste che arrivano dall'esterno, per gestire assertivamente le interruzioni e i rapporti con gli altri. Un lavoro preliminare d'organizzazione e di supervisione del tempo è una piccola perdita di tempo per guadagnarne moltissimo. Olga Chiaia Psicologa Psicoterapeuta