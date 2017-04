Come gestire e controllare la rabbia

C'è chi dice di non arrabbiarsi mai e chi è sempre pronto a scattare. La rabbia è la reazione a un limite, esprime il bisogno molto vitale di affermare il proprio Io: i bambini si arrabbiano violentemente con le cose e con i divieti e le persone. Come tutte le emozioni la rabbia non è mai giusta o sbagliata: c'è e bisogna prenderne atto, comprenderla, e gestirla al meglio. Chi riesce a mettere la sordina alla rabbia non sempre ne ricava benessere perché si tratta di un segnale molto importante: che qualcuno o qualcosa sta calpestando il nostro Io.

Come gestire la rabbia, come controllarla

Come sfogarla

Terapia per imparare a gestire la rabbia

Quando la rabbia viene conosciuta e addomesticata può diventare una preziosa alleata nella nostra vita quotidiana e possiamo usare la sua energia nei contesti e nelle direzioni da noi scelte consapevolmente.

Come gestire la rabbia altrui

di Olga Chiaia, psicologa psicoterapeuta