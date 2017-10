Green economy: in Emilia Romagna “

Le domande accolte sono state 214 su 286 presentate, tanto da spingere l'assessore alle Attività produttive Gian Carlo Muzzarelli ad aggiungere 4 milioni ai 9 messi a disposizione inizialmente. Secondo Muzzarelli, "quella di puntare sulla green economy non è una scelta ma una necessità. Un elemento che deve entrare a far parte della carta d'identità nelle attività produttive della nostra regione".

Il bando è rivolto alle aziende e, oltre ad avere l'obiettivo di rilanciare l'economia, servirà a risanare diversi ambienti del territorio attraverso la rimozione o la messa in sicurezza dell'amianto ancora presente. Servirà inoltre a sviluppare ulteriormente l'installazione di pannelli fotovoltaici. In totale sono 209mila i metri quadrati che verranno liberati dall'amianto, circa il 10 per cento dell'amianto rimosso ogni anno in regione in un solo colopo, e 23mila i chilowatt di energia pulita prodotti dai nuovi impianti fotovoltaici.