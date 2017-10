La Grotta della Sibilla

Il luogo dove profetava la famosa Sibilla, che anima una delle pagine più belle dell'Eneide, è rimasto leggenda fino al 1932, quando , poco al di sotto dell'acropoli, nel parco archeologico di Cuma, fu scoperta una grandiosa galleria che conduceva a un antro centrale, illuminato da altri sei cunicoli laterali. Qui, dopo essersi purificata con l'acqua di tre cisterne, ancora visibili, la vergine posseduta dal dio, rilasciava i suoi oracoli e compilava i famosi Libri sibillini, sintesi di tutta la storia del mondo, andati distrutti già in epoca imperiale. L'antro di Cuma è stato uno dei santuari più frequentati del mondo antico. La sua struttura, di matrice greca, risale al IV secolo avanti Cristo ed è costituita da un'enorme galleria a sezione trapezoidale lunga 131 m, larga 2, 4 e alta 5, illuminata dalla luce filtrata attraverso altri sei cunicoli. La leggenda vuole che l'ultimo re etrusco, Tarquinio il Superfluo abbia utilizzato l'antro come cisterna. In seguito si narra che i primi cristiano la usassero come necropoli ma scoprendo che i cadaveri lì sepolti ritornavano in vita, abbandonarono in fretta e furia il luogo e non vi posero più piede. L'antro della Sibilla si trova oggi all'interno del Parco Archelogico di Cuma che oggi comprende l'intero territorio del comune di Pozzuoli, includendo l'Acropoli, le Terme del Foro, le Terme Romane, il Foro e i suoi edifici, il Capitolium, il Tempio con portico ed edifici adiacenti,le Necropoli, la fossa Neronis,la duna costiera, il lago Fusaro, Monte di Procida e Capo Miseno e la villa di Servilio Vatia a Torregaveta. Il parco è aperto tutti i giorni dalle ore 09.00 fino ad un'ora prima del tramonto. Per raggiungerlo da Napoli (autostrade): Imboccare Tangenziale di Napoli verso Pozzuoli. Uscita n. 13 Cuma. Seguire la statale e svoltare al primo incrocio a sinistra. Proseguire dritto e proseguire passando sotto l'Arco Felice Vecchio. Al primo incrocio, girare a destra proseguire e svoltare alla prima traversa a sinistra. Parcheggio adiacente non custodito per autovetture e autobus. Da Roma - via Domiziana: Proseguire per Baia Domizia, Mondragone, Castel Volturno. Poi percorrere la strada a scorrimento veloce variante SS. n° 7 Quater che immette sulla Tangenziale di Napoli (Uscita Lago d'Averno), oppure percorrere la via Domiziana (SS. n° 7 Quater). Seguire indicazioni per Cuma. Proseguire dritto e proseguire passando sotto l'Arco Felice Vecchio. Al primo incrocio, girare a destra proseguire e svoltare alla prima traversa a sinistra. Laura Tuan