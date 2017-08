La lunga notte della batteria

Per il decimo anno consecutivo rullano i tamburi del concerto "Memorial E. Lucchini" prodotto e organizzato da Paolo Pellegatti. Lo spettacolo già presente nelle sedi di Milano e Roma in templi prestigiosi della musica, dal Teatro Smeraldo al Brancaccio, dal Rolling Stone all'Auditorium del Massimo. Quest'anno è a Milano, organizzato con l'orecchio alla perfetta armonia tra tutte le componenti: organizzazione, artisti, direttori palco, fonici, presentatori, pubblico - in nome di un grande maestro che ha permesso di unire grandi artisti con la sua filosofia e la sua grande passione:Enrico Lucchini. 'La lunga notte della batteria' vuole ricordarne la figura eccezionale ed esemplare, nel modo a lui più consono: attraverso la musica. Tre ore di musica Jazz, rock, funky, blues, con Luigi Bonafede, Fabrizio Bernasconi (pianoforte), Sandro Gibellini (chitarra), Marco Micheli (c.basso), Emanuele Cisi,Giancarlo Porro e Pietro Tonolo (sax). La presentazione dello Show è stata affidata a personaggi televisivi e radiofonici: Kris e Kris, Carlo Elli (Radio Capital), Rosaria Renna (RTL), Vera Spadini, Paola Maugeri (Mtv). Progetto di beneficenza 'La lunga notte della batteria' sostiene Amref per iniziative come ?Il progetto idrico del Kajiado? offrendo i propri sforzi di organizzazione già devolvendone i proventi ed ora sensibilizzando l?opinione pubblica. La regione del Kajiado si trova nella parte centro?meridionale del Kenya fino ai confini della Tanzania è una delle più aride zone dell?Africa dell?Est. I 300 pozzi già presenti in questa regione sono volontà ed opera di Icio De Romedis. Coordinate Giovedì 28 maggio, ore 20 - 24 Teatro Dal Verme, Milano Via San Giovanni sul Muro, 2 - dietro Largo Cairoli (MM1) MilanoBiglietti: 20 ? posto unico Per informazioni: SIB - Scuola Italiana di Batteria [email protected] Redazione Eventi