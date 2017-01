La magia dei Numeri

Protagonisti non solo degli aspetti più freddi della vita quotidiana, i numeri sono un ponte teso tra il razionale e l'irrazionale, che esprime leggi e racchiude segreti condivisi dal mondo vegetale, animale, da arte, musica e architettura. Il loro rapporto con gli aspetti più sottili ed esoterici della realtà è conosciuto ormai da tempo, e ancora oggi i numeri sembravo volerci raccontare sempre qualche cosa di più e molti di noi si soffermano a riflettere sul valore numerico di una data o di un numero civico in cui si reca, o di una vettura di taxi, chiedendosi se sarà di buon auspicio.... Codice fiscale, numero della carta di identità, numeri di telefono, codici segreti, pin, puk e vattelapesca, codici a barre, riferimenti per i mav, numeri del biglietto della lotteria...viviamo circondati, quasi imprigionati, dai numeri. Ma per superare questo primo istintivo senso di claustrofobia, è possibile spalancare le porte della mente a una più ampia percezione del mondo sconfinato dei numeri, scorgendone un loro aspetto fiabesco e magico che sicuramente permette di sfuggire a una percezione più limitata e troppo inquadrata della realtà. Buona lettura!

a cura di Marcella Danon