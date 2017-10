La mappa dei cinque Animali

La mappa viene usata per progettare una costruzione, per determinare la disposizione dell'arredo di un ambiente, per comprendere le forze che interagiscono attorno alla propria persona in qualsiasi luogo essa si trovi. Ogni luogo è circondato dalle forze di quattro Animali Simbolici, mentre un quinto è al centro. Punto di partenza è la direzione verso cui guarda chi interroga: al centro c'è il serpente, alla sua sinistra un drago (Yang), davanti una fenice, a destra una tigre (Yin), dietro una tartaruga nera. Ogni animale appartiene a una delle cinque Energie, descritte precedentemente con i nomi dei cinque Elementi naturali che ne descrivono il movimento: Fuoco, Terra, Metallo, Acqua e Legno. Queste le caratteristiche degli animali: