I reni, una meraviglia alla base della vita

"L'origine della vita è nei reni". Così insegna la Medicina Tradizionale Cinese che vede, proprio in questi organi, la sede della forza ancestrale, di quella Volontà che per prima ci lega alla vita, per il desiderio stesso di manifestarci in essa. Questo impulsum vitae, o sete che la vita ha di se stessa, si esprime veicolando la sua potenza ancestrale al momento del concepimento e predisponendo al nuovo individuo gli strumenti idonei per fronteggiare al meglio il duro compito che lo attende. La struttura energetica che funzionerà da matrice di quella organica, anch'essa in via di strutturazione, inizia a svilupparsi, nel feto, proprio a partire dai cosiddetti Otto Canali Straordinari, o Meravigliosi, preesistenti dunque ai dodici meridiani principali. Questi verranno invece a costituirsi successivamente, in risposta agli stimoli dell'ambiente esterno. Espressione dell'energia ancestrale, o Yuan Qi, che risulta dalla somma dell'energia trasmessa dai genitori con l'energia cosmica, specifica del momento del concepimento in quel dato luogo, questi canali costituiscono la trama energetica essenziale su cui poi si disegnerà, come un ordito variopinto, l'individualità caratteristica. Fisiologicamente non collegati, come i dodici meridiani fondamentali, a particolari organi o visceri, i canali straordinari fungono da bacini di riserva, che regolano e conservano il flusso del Qi nei canali principali. Tutti e otto traggono la loro energia dai Reni ma tre di essi in particolare - ren mai e du mai, rispettivamente i due meridiani che percorrono longitudinalmente la linea mediana del corpo, nella parte anteriore e in quella posteriore, insieme al chong mai o Mare del Sangue - trovano in questi organi direttamente la loro origine, tanto da esser spesso considerati sorgente degli altri canali straordinari. Per questa ragione, oltre che per la profondità della loro azione, sono particolarmente indicati, nella pratica clinica, per agire al livello più profondo sull'energia del paziente. Prefiggersi di 'interferire' (sempre che la Vita lo permetta) con queste strutture, richiede una grande umiltà nell'atteggiamento della pratica terapeutica ed un rispetto davvero grande per la vita stessa. Un'azione così profonda necessita generalmente di una certo tempo per manifestare i suoi effetti e non può non accompagnarsi, o seguire, a cambiamenti significativi nella vita dell'individuo. Loredana Filippi