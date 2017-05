La mia terapia? Dolly – di Franco Bomprezzi

Sul settimanale "Vita - il magazine del non profit" in edicola questa settimana compare una lettera aperta di Franco Bomprezzi, giornalista che vive e lavora in carrozzina in seguito agli esiti di una malattia congenita, l'osteogenesi imperfetta. Il titolo dell'articolo, "Una terapia di nome Dolly".

"Sto scrivendo al computer. Improvvisamente lei appoggia le zampe sul bracciolo della mia carrozzina e mi guarda. Io controllo l'ora. Ha ragione. Devo portarla fuori, ho un margine di tolleranza di un quarto d'ora, o poco più. Si chiama Dolly. Da due anni io e Nadia abbiamo adottato questa trovatella, di lombi assai discutibili. Alta fino al mozzo della mia ruota, lunga come un bassotto corto, qualche vaga rassomiglianza con un bonsai di dobermann, versione "premio della bontà". Sono andato in pieno agosto al canile di Monza, gestito dall'Enpa. Cercavo un cane di piccola taglia. Ho trovato un amico inseparabile. La scusa era che volevo sentirmi buono e generoso, dopo tutti quesi servizi televisivi sui cani abbandonati all'inizio delle vacanze. E poi sostenevo che avrebbe fatto compagnia a Nadia, mia mogli, nei tanti, troppi, giorni nei quali io sono in giro per l'Italia. Il risultato è che adesso né lei nè io saremmo capaci di vivere senza Dolly. Per fortuna non sa leggere queste righe, sennò ne approfitterebbe. Ho pensato a lei, in questi giorni di "emergenza solitudine". Lei che concepisce come "normalità" la sua vita con due persone - dico due - in sedia a rotelle. Quando arriva in casa qualche amico "camminante", per di più alto, è imbarazzata e inquieta. Noi siamo il suo metro di paragone, e perfino la sua protezione: quando ha paura si infila sotto le ruote della carrozzina, trasformandola in una sorta di carro armato. Gli inglesi scrivono "pet-therapy" e così tutto assume un sapore triste di medicina. Per Nadia e me è più semplice, sappiamo che Dolly è importante per la nostra vita, senza esagerare, quanto basta. E allora penso che a fine agosto qualche altro amico disabile o anziano farebbe bene a seguire il modesto consiglio. Non temete: i piccoli sacrifici iniziali saranno ripagati. Io percorro a rotelle almeno un chilometro al giorno, grazie a Dolly. Prima mi facevo spingere dal primo che passava. Nadia, quando ho un momento di malinconia, le passa la mano lungo il dorso e l'accarezza. La solitudine si può vincere anche così, senza bisogno di medicine e di protezione civile".