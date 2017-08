Bambini disciplinati

Tutte le mattine alle dieci nelle aule cinesi suona una campanella e una voce maschile registrata, accompagnata da una musica, dà il via agli esercizi. Poichè ogni punto dell'agopuntura ha un nome specifico, prima si indica con precisione la zona, poi si invitano i bambini ad esercitare con le dita una leggera pressione su alcuni punti collocati sul viso. La sequenza è sempre la stessa e serve a fornire al bambino degli strumenti che gli saranno sempre utili, anche in età adulta. La prevenzione occupa un posto importante nella mentalità cinese, sia antica e che moderna. Lo testimonia l'abitudine della popolazione di radunarsi alla mattina alle sei nei parchi e nelle piazze per eseguire dei precisi esercizi fisici, che sono considerati parte integrante della medicina tradizionale cinese. Gli anziani praticano soprattutto il Tai chi, mentre i giovani sono più propensi alle arti marziali, del tipo Wu Shu. Dopo i micromassaggi anche i bambini vanno all'aperto per ripetere la ginnastica eseguita poco prima dagli adulti, accompagnati da una musica e da una voce maschile che da indicazioni sulla sequenza degli esercizi. Liu Qin Medico agopuntore