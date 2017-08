La qualità del vino bio

Mediamente la competenza enologica dei negozianti specializzati in biologico è contenuta, e la grande distribuzione, i supermercati, stanno solo ora inserendo i prodotti bio nei suoi assortimenti (con grande successo). Nella ristorazione e nella distribuzione specializzata in vino (enoteche) la presenza del vino biologico è limitata. Il commercio del vino tradizionale sembra avere paura del vino biologico certificato. Dicono: "non ci crediamo, noi vendiamo vino buono e basta" e alcuni viticoltori biologici sono "costretti" a vendere nelle enoteche senza la certificazione per evitare ostacoli! Molti tra i vini biologici degli anni '70 e '80, pur brillando per buona volontà e aspetti salutistici, erano "debolucci" sui valori organolettici, ma le cose sono cambiate e di molto. Per tacitare i più dubbiosi... ci sono le medaglie e i riconoscimenti che i nostri produttori sani e migliori collezionano nei principali concorsi vinicoli nazionali e internazionali che dimostrano la sulla qualità dei vini biologici. Per limitarci al 2002 sono biologiche alcune medaglie di metallo pregiato al Douja d'or, al Concours Mondial de Bruxelles, al Japan Wine Challenge di Tokio, al Vinitaly di Verona, al Mundus vini di Neustadt, punteggi siderali attribuiti dalla bibbia Wine Spector, i 5 grappoli d'oro dell'Associazione Italiana Sommelier e via brindando. Interessante il riconoscimento di miglior rapporto qualità prezzo del Gambero Rosso. Ristorazione e distribuzione di vino di qualità cancellino la memoria di qualche bottiglia sbagliata del passato: la produzione nazionale vede ora bottiglie di assoluta eccellenza, su un tessuto medio di prodotti in grado di competere sul mercato. Attualmente l'80% del vino da uve biologiche prodotto in Italia va all'estero dove l'attenzione per i prodotti biologici è più sentita e spesso più necessaria. Il nostro augurio è che anche in Italia culla del vino buono, del sole, delle colline ricoperte di vigne, si cominci a dare attenzione al vino con certificazione biologica per valorizzare la qualità e la conduzione ecologica della vigna e in generale del territorio. Chiedete ovunque siate, al ristorante, al bar, nei negozi, vini da uve biologiche. Gian Antonio Nalin Posocco