Le radiazioni causate dal disastro nucleare di Fukushima, a distanza di oltre un anno, sono arrivate al largo delle spiagge della California. A testimoniarlo sarebbero le tracce di iodio radioattivo trovate su alcuni campioni di alghe giganti prelevate nelle acque tra Laguna Beach e Santa Cruz. I risultati delle analisi sono stati pubblicati sulla rivista Environmental science and technology, ma secondo gli scienziati i livelli riscontrati non sarebbero dannosi per l'uomo. Contemporaneamente, dall'altra parte del Pacifico, la Kyocera, azienda specializzata nel fotovoltaico, insieme ad altri due partner, ha annunciato la costruzione di quello che diventerà il più grande parco fotovoltaico del Giappone. Verrà realizzato a Kagoshima City, sull'isola meridionale di Kyushu, e sarà composto da 290mila pannelli. Per una potenza complessiva di 70 MW.