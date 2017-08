La risata… vi rilasserà

Risata, meravigliosa valvola di sfogo di tensioni psichiche e fisiologiche. Avere senso dell'umorismo non significa tanto divertirsi, ma esprime forza d'animo, maturità, distacco di fronte al pericolo e alle possibili calamità. Non è cinismo, ma autentico spirito eroico, condito di quell'umanità che non sempre i supereroi di oggi riescono a trasmettere. Le persone che non ridono hanno una dimensione psico-fisica rigida e inflessibile, sono dei repressi e vivono tutto in una dimensione autoritaria che li inibisce e tende a inibire. Molte persone intelligenti e aggressive inibiscono la loro ostilità. Sembrano freddi calmi e controllati, ma in realtà sono lacerati da forti sentimenti aggressivi. Esprimere questa ostilità attraverso una battuta di spirito può avere una funzione di sollievo, che non genera situazioni imbarazzanti e consente di alleviare la tensione. La risata nasce quando si libera energia di un'aggressione repressa. Non comporta sensi di colpa o aggressività. E' liberatoria. La risata fortifica e rende umani, maturi, liberi e anche più sani. Se reprimiamo una risata, non condivisibile, rischiamo di dover fare i conti con un bel mal di testa. La risata è contagiosa e rumorosa. Esige compagnia. Il sorriso è silenzioso, triste e sublime nello stesso tempo, può sbocciare e non essere notato, anzi il sorriso appena intravisto è più bello di quello mostrato. Al contrario una risata solitaria mette in imbarazzo tutti i presenti. Il senso dell'umorismo si sviluppa per stadi e gradualmente, ogni passo avanti è collegato alla raggiunta padronanza di una nuova angoscia. Quello che impariamo attraverso il ridere lo assimiliamo bene. Ogni conflitto superato nei vari gradini dello sviluppo è contrassegnato da una accresciuta disponibilità a ridere e far ridere. L'umorismo nel quotidiano è segno di maturità raggiunta. Burloni, umoristi, cinici, sfottitori, imitatori e grandi simpatici, che incontriamo spesso nella nostra vita, appartengono alla grande famiglia di coloro che si sforzano di trovare uno sfogo lecito alla propria aggressività. Non è importante quanta malizia ci sia nel loro modo di agire, perché in ogni caso c'è sincerità creativa e non odio, la loro battuta è preferibile al silenzio e all'indifferenza, che rende più soli e tristi. Nel piacere dell'umorismo, della comicità o della battuta di spirito, noi godiamo sia del nostro momentaneo ritorno a un livello più infantile, sia della liberazione di un'energia non più richiesta dalla repressione. :)

Francesco Aleo