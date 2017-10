La rivoluzione alimentare. I segreti della longevità del metodo Adamski

Adamski propone una regolamentazione alimentare volta a far funzionare meglio l'organismo, migliorare la salute, la forma fisica. Promuove il consumo di frutta, ortaggi di stagione e di olio di oliva di prima spremitura a freddo, oggi riconosciuti come alimenti anti-malattia. La sua attenzione si concentra sull'apparato digerente, lì, sostiene, dove hanno sede le difese immunitarie. Un libro frutto di molti anni di pratica e di centinaia di casi di malessere risolti, per tutto coloro che hanno a cuore il benessere psicofisico e che potrebbero trovare, tra queste pagine, una risposta anche a problemi quali il mal di schiena, il mal di testa, l'insonnia, la stanchezza, la pesantezza alle gambe, la circolazione...