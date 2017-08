Teismo, la tradizionedel te

I fondamenti del teismo risalgono al rituale dei monaci Zen che bevevano a turno dalla stessa ciotola davanti all'immagine di Budda. Da allora la bevanda è diventata un pretesto per praticare il culto della purezza e della raffinatezza. Una sacra funzione durante la quale ospite e invitato si uniscono per vivere un momento di massima beatitudine terrena. L'architettura d'interni giapponese, famosa per la sua semplicità e il suo minimalismo, ha origine proprio dalla casa del tè e nel tempio zen. Con la nascita della cerimonia ogni casa aveva una stanza dedicata al rito, inizialmente era una parte del soggiorno isolata da paraventi, in seguito si distaccò dal resto della casa. La scelta di situare la casa del tè nel giardino non è casuale. Non doveva essere separata dalla natura, ma doveva essere in comunione con essa. Il sentiero che conduce alla casa è chiamato roji. Si tratta di una successioni di sassi a lastra distanziati di un passo l'uno dall'altro. Questo sentiero svolge una funzione molto importante: ha il potere di spezzare i legami con il mondo esterno, creando così una fresca sensazione in grado di predisporre al pieno godimento estetico che si raggiungerà nella stanza del tè. Prima di accedere alla stanza bisogna passare dalla mizuya, l'anticamera dove vengono lavati gli utensili necessari alla celebrazione del rito. Una volta giunti nella stanza ciò che colpisce è il suo aspetto poco appariscente, quasi vuoto. I materiali con cui è costruita devono dare l'impressione di una raffinata povertà. Ma è solamente un'impressione poiché pare che per costruire la casa del tè siano necessari più soldi di quanti non ne servano per un'abitazione normale soprattutto a causa dei materiali, che vanno scelti con particolare cura. Anna Volpicelli