La salute sotto l’albero

Attorno al Natale e alle feste di fine anno ruota tutto un mondo un po' magico di tradizioni, riti, oggetti simbolici, corredati dall'albero e dagli auguri. Agrifoglio, abete, pungitopo, vischio non rappresentano solo gli elementi classici della scenografia natalizia, ma sono anchesì piante ricche di proprietà balsamiche e medicamentose, non a caso enfatizzate dalla tradizione proprio in questo periodo dell'anno. Abete - L'uso terapeutico delle conifere fa parte del patrimonio culturale di molte popolazioni del nord Europa e delle Alpi. Le resine e gli oli essenziali, ricavati dalle foglie e dalle gemme dell'abete hanno proprietà balsamiche, espettoranti, antisettiche e antinfiammatorie e rappresentano un ottimo rimedio per la cura delle affezioni dell'apparato respiratorio, delle malattie da raffreddamento e nelle influenze. L'abete agisce anche come stimolante locale della circolazione sanguigna e come decongestionante delle varici; infine, è usato anche come diuretico e per la cura delle cistiti. Lo si può assumere tramite infuso o decotto, spesso in associazione con pino, salvia ed eucalipto. Agrifoglio - Foglie e corteccia, a differenza delle bacche, notoriamente velenose, sono ricche di proprietà antispasmodiche, emollienti e febbrifughe e coadiuvano il trattamento dei reumatismi. Si rivelano utili anche come disintossicanti e come rilassanti negli stati nervosi. Solitamente ne è somministrata la tintura madre. E' tuttavia consigliabile seguire sempre, nell'uso, la guida di un esperto. Pungitopo - Apprezzato come pianta diuretica, gode di proprietà astringenti, vasoprotettrici, antinfiammatorie e sudorifere ed è un ottimo tonico del sistema venoso. Spiccati effetti normalizzanti a livello vascolare ne fanno un ottimo rimedio per la circolazione difficoltosa, le varici, i capillari e le emorroidi. Coadiuva anche i disturbi della menopausa, la litiasi renale e la gotta. Unguento ed olio essenziale sono utili, rispettivamente, per pelli arrossate o couperose e per bagni decongestionanti. Vischio - Da sempre circondato da un alone di mistero e di sacralità e conosciuto comunemente come pianta parassita, il vischio è in realtà un cespuglio sempreverde che può vivere unicamente insediandosi sui rami di altre piante, alle quali sottrae i preziosi sali minerali contenuti nella linfa. Non è una pianta parassita in quanto provvista di clorofilla e, pertanto, provvede autonomamente alla fotosintesi. La sua caratteristica di rimanere verde anche quando le piante che lo ospitano sono spoglie, lo ha fatto considerare potenzialmente utile nei casi di malattie molto gravi per lo più alla luce di un rapporto simbolico oltre che farmacologico. Le bacche sono assolutamente velenose. Sono invece utilizzati i rami giovani e le foglie, sotto forma di estratto fluido o tintura madre. Ecco le proprietà del vischio: è ipotensivo, diuretico, aiuta ad alleviare i disturbi della circolazione come vertigini, emorragie, arteriosclerosi; tuttavia il suo utilizzo è da attuare solo e sempre sotto controllo medico.