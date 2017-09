La sapienza degli Indios in un seme di Guaran

I Saterè sono una tribù indigena dell'Amazzonia brasiliana, che da sempre conosce il guaranà come pianta mitica da cui, secondo la leggenda, tutto il popolo discende. I Saterè Mawè sono i custodi del guaranà, lo hanno addomesticato, ne hanno iniziato la coltivazione, ne hanno sviluppato le tecniche di coltivazione e ne custodiscono la tradizione millenaria. Attraverso il Consiglio Generale della Tribù Saterè Mawè, il commercio equo e solidale italiano ha iniziato quattro anni fa l'importazione di guaranà, all'interno di un progetto che ha come obiettivo la preservazione del maggiore banco genetico naturale del guaranà esistente al mondo e dell'unico ambiente naturale in cui cresce spontaneamente questa specie. Le proprietà tonificanti e stimolanti dei semi di guaranà, dovute al ricco contenuto di caffeina, stanno diffondendo sempre di più nei paesi occidentali l'utilizzo di questa pianta. Non sempre però la naturalità e la qualità del prodotto sono garantite, così come a si sa dell'impatto sociale e ambientale che alcune coltivazioni intensive o addirittura geneticamente manipolate hanno sull'ambiente e sulla vita delle popolazioni locali. Il progetto di importazione del guaranà dei Saterè Mawè si propone di realizzare uno scambio economico e culturale che, da un lato, offra al popolo Saterè un'opportunità di riscatto culturale, valorizzandone le tradizioni e le istituzioni, dall'altro porti ai consumatori occidentali gli effetti benefici di un guaranà di ottima qualità, coltivato biologicamente e lavorato secondo i principi tradizionali, attraverso il quale poter anche incontrare una cultura così lontana dalla nostra. Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes