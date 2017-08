La scuola: i capricci mattutini

E' la tipica situazione del mattino durante il quale tutto diventa difficile perché il bambino sembra ingaggiare i genitori in una lotta a braccio di ferro: non vuole svegliarsi, né vestirsi, né lavarsi. L'opposizione è tutto ciò che i genitori ottengono verso qualunque richiesta e sembra quasi che più cedono in concessioni più le richieste aumentano. In questi casi è importantissimo rassicurare il bambino sul fatto che il tempo da trascorrere alla scuola materna è un tempo che ha un termine, non è illimitato e finita la giornata ci sarà sempre la sua mamma o il suo papà a riportarlo a casa. Qualche coccola appena alzati e qualche frase positiva sulle cose divertenti che andrà a fare o sugli amichetti che potrà incontrare appaiono indispensabili e disporranno il bambino ad accettare la lontananza da casa non come una frustrazione ma come una necessaria tappa di crescita. In casi come questi è assolutamente controindicato alludere all'asilo come ad una punizione o mostrarlo come un dovere, va ricordato che per il bambino è pur sempre una separazione. Poiché il bambino piccolo ha ancora un pensiero che non gli consente di astrarre concetti difficili è utile rassicurarlo per esempio lasciandogli portare con sé un oggetto rassicurante (il cosiddetto oggetto transizionale) di solito il suo pupazzo preferito o un gioco che lui stesso sceglie dalla propria cameretta; se l'ansia del distacco è intensa può essere anche un oggetto che appartenga ai genitori (almeno per la prima fase dell'inserimento) così si sentirà ancor più rassicurato. Le insegnanti avranno cura di aiutare il bambino a staccarsi dall'oggetto rassicurante e indirizzare gradualmente la fiducia verso una maggior astrazione, ve ne accorgerete quando il bambino può affrontare il distacco anche senza portarsi oggetti da casa. Flavia Facco Psicologa Psicoterapeuta