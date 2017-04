Spesa di aprile, frutta e verdura di stagione

Nel tiepido clima di aprile, tra la frutta e verdura di stagione matura uno dei germogli più raffinati dell'orto di primavera: l'asparago. Rustico e resistente al freddo, viene coltivato nelle varietà verde, bianca o violetta. Il suo sapore amarognolo e molto gradevole è apprezzato in cucina in numerose ricette, anche di lunga tradizione. Come gli asparagi all'arancia, che si preparano così: lessare un mazzo di asparagi (lasciando le punte fuori dall'acqua). Sgocciolare. Nel frattempo scaldare 3 cucchiai di aceto (anche di mele) e metterli in un pentolino con 2 tuorli d'uovo, 70 g di burro, sale e pepe. Mescolare bene gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea, dopodiché inserire il pentolino in una pentola più grossa per cuocerlo a bagnomaria. Quando la salsa avrà raggiunto il bollore, inserirvi gli asparagi, mescolare, togliere dal fuoco e aggiungervi 4-5 cucchiai di succo d'arancia e un pezzettino di buccia grattugiata.

Nella spesa di stagione di aprile trovi, ancora per poco…

Barbabietola

Sedano rapa

Rabarbaro

Cicoria

Frutta e verdura di stagione

Spesa di aprile