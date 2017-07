Spesa di luglio, frutta e verdura di stagione

Con il caldo, niente di meglio di un fresco tzatziki, il delizioso antipasto greco fatto di yogurt e cetrioli, perfetto per reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione. Luglio è anche il mese dei pomodori, che in questo periodo sono al massimo della loro fragranza e sapore; per gustarli al meglio, provate il gazpacho (zuppa fredda di pomodori e verdure), fresco e stuzzicante, un vero prodigio della cucina andalusa. Tutta la frutta e verdura di stagione, a luglio, è piena di gusto, colore, nutrienti e proprietà salutari. Ecco qualche idea per la vostra lista della spesa.

Frutta e verdura di stagione