Spesa naturale: meglio di stagione

Per la spesa naturale scegliete frutta e verdura di stagione (vedi la scheda "Frutta, verdura e pesce mese per mese") piuttosto che primizie: i vegetali coltivati fuori stagione sono generalmente prodotti in serra, e devono subire numerosi trattamenti con prodotti chimici, sia per stimolarne la crescita che per proteggere le piante dall'attacco di parassiti e malattie, proprio a causa del fatto che le piante vengono coltivate in una stagione avversa e sono quindi più deboli. Tutto questo porta ad ottenere un prodotto insoddisfacente dal punto di vista del gusto e dell'apporto nutritivo: si tratta di vegetali che non hanno avuto il tempo e la forza di sintetizzare, durante la crescita, molti dei principi nutritivi (vitamine, proteine, sali minerali) che li renderebbero preziosi per la nostra salute. Inoltre per la coltivazione in serra si è impiega una grande quantità di energia e di materie prime, per non parlare dei prodotti chimici usati, che sono stati a loro volta prodotti industrialmente con impiego di energia e produzione di inquinamento. Anche il pesce fresco andrebbe scelto di stagione: così si è più sicuri di aver scelto un prodotto veramente fresco e probabilmente non importato da paesi lontani. Francesca Marotta