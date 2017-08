La stagione della Terra

Nel volgere dell'anno, è il momento in cui ci si avvia al raccolto degli ultimi frutti che la terra ha prodotto, il momento in cui si inizia a provvedere all'assortimento delle provviste per la stagione successiva. Nella visione ciclica del tempo e dei fenomeni della natura che caratterizza l'antico pensiero cinese ("teoria dei cinque elementi"), la Terra è posta al centro degli altri quattro, che sono il metallo, l'acqua, il legno ed il fuoco. Gli elementi interagiscono fra loro in un campo ricettivo al cui centro si trova la Terra, il quinto elemento, l'osservatorio umano attraverso il quale l'uomo fa esperienza di tutti gli altri e attraverso il quale gli altri elementi trovano la loro manifestazione sul pianeta. Per questo la tarda estate è detta anche "quinta stagione", che non corrisponde però solo al finire del periodo luminoso dell'anno, ma anche agli ultimi diciotto giorni di ogni altra. Come la Terra rappresenta il centro di ogni manifestazione sul pianeta, così la Milza è posta al centro del corpo (dal punto di vista energetico corrisponde alla zona periombelicale). Questo organo che, insieme allo Stomaco, è associato all'elemento Terra, rappresenta e gestisce il nostro baricentro: dal ventre infatti, e in particolare dall'ombelico, nasce la nostra capacità di orientarci nello spazio e di cambiare direzione. Rappresenta l'asse da cui parte ogni movimento energetico. A dimostrazione che la Milza/Terra rappresenta il centro del nostro essere fisico e psichico, sta anche il fatto che tutti i meridiani energetici confluiscono nell'ombelico e da lì si dipartono per seguire i differenti percorsi. L'ombelico è dunque una vera e propria centrale di controllo energetico e in esso si riflettono le caratteristiche essenziali della costituzione e della personalità. Numerose sono le funzioni energetiche della Milza: essa controlla la digestione, il trasporto del nutrimento al resto del corpo e la trasformazione dei liquidi. E' l'organo addetto alla risalita del Qi e al mantenimento del sangue nei vasi. La tarda estate è la stagione in cui questi organi sono soggetti ad un picco energetico, pertanto risultano più sensibili alle patologie e allo squilibrio. La Terra, tra l'altro, proprio perché sta al centro del sistema, è l'elemento che gestisce l'equilibrio o, meglio, "gli" equilibri, e quindi la fine dell'estate dovrebbe essere proprio la stagione che li rappresenta. Rapportando questo modello delle fasi stagionali al ciclo di vita, nel periodo della Terra non si è né giovani né vecchi e si dovrebbe vivere e gustare l'equilibrio che caratterizza questa particolare stagione della vita. Loredana Filippi