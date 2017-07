La storia della terapia con i fiori

In Egitto le scuole di medicina usavano piante e fiori per guarire: avevano ricevuto insegnamenti dagli esseri che popolavano le antiche terre, come Atlantide, il continente sommerso. Anche la Cina, la Mesopotamia e l'India mostravano di avere informazioni sull'uso delle piante a scopi medicinali. Nei tempi passati per Ippocrate, medico pensatore greco, le piante erano rimedio fondamentale per guarire, così come Paracelso, che per curare i problemi emotivi dei suoi pazienti aveva preparato rimedi con la rugiada raccolta dai fiori, di primo mattino. Nell'ottocento era Hahnemann che usava erbe e piante nelle sue preparazioni ma solo recentemente viene riconosciuto a Edward Bach il merito di aver scoperto i trentotto rimedi floreali. Comune denominatore e principio base delle teorie sviluppate da questi ricercatori era che la salute e il benessere provengono dall'interno e dipendono dall'armonia tra corpo, mente ed emozioni: il pensiero richiama l'emozione così che pensiero ed emozione condizionano gli atteggiamenti e i comportamenti che abbiamo, come ci muoviamo o come reagiamo agli eventi ordinari e straordinari della vita. Un discorso più particolare è indirizzato ai nativi americani, per loro l'uso delle piante faceva parte della tradizione sciamanica. Gli sciamani -uomini e donne con particolari doti- comunicavano anche con il mondo delle piante dispensando cure praticate alle persone in relazione a mali fisici, come le ferite o le fratture ossee agendo soprattutto sugli smarrimenti dell'anima, sottili ed insidiosi. Guaritori-sacerdoti, per gli sciamani la pratica la salute del corpo non era separata da quella della mente e dello spirito, come invece si è poi sviluppata nella storia della medicina. Giovanna Tolio