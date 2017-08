La strada che porta al benessere

La natura dell'uomo presenta non solo un aspetto fisico-corporeo, ma anche un aspetto mentale e spirituale, che lo rendono un'entità unica nella sua totalità. La differenza tra la Medicina ufficiale e la Naturopatia, riguarda il tipo di relazione che si instaura con la persona. Nella Medicina ufficiale il medico si rapporta al paziente valutando l'aspetto fisico-corporeo, osservando quale organo, sintomo o patologia si verifica e trascurando spesso l'aspetto relazionale, tanto da far percepire al paziente un distacco, una scissione fra il suo corpo e la sua personalità. Nella Naturopatia è la persona nella sua interezza, non solo il corpo, ma anche e soprattutto la mente e lo spirito che giocano in primo piano quali luoghi privilegiati in cui si sviluppa l'embrione del disagio, della malattia. Il disagio è la nostra difficoltà nel relazionarci con il nostro ambiente, con le persone che ci circondano, con i ritmi frenetici che ci vengono imposti e che spesso non ci corrispondono, con i modelli che la società ci propone di efficienza assoluta e di razionalità eccessiva, con l'alterazione di quelli che sono i valori di base. Non riconoscersi con ciò che è al di fuori di noi. Il disagio trova forma nel processo di somatizzazione ad esempio, a livello mentale-spirituale attraverso l'ansia, l'insonnia, l'irritabilità, la depressione, o a livello corporeo attraverso la gastrite, la colite, la cefalea, le contratture muscolari. Il disagio non ascoltato si concretizza col tempo, nel sintomo e successivamente nella malattia. Riporre maggiore attenzione al disagio, risulta difficile.. siamo stati diseducati a farlo, da più di un secolo di deleghe di noi stessi alla Medicina ufficiale, alla figura del medico e al farmaco. Riappropriarsi del proprio Benessere, vuol dire "rendersi attenti" verso noi stessi, accorgersi di quelli che sono i nostri reali bisogni, ascoltarsi nei disagi. Il Naturopata, quale Operatore del Benessere, accompagna la persona all'ascolto di sè, attraverso l'utilizzo di tecniche, rimedi naturali o massaggi, nello svolgimento di un percorso sia preventivo che di autoguarigione. Giulia Eleonora Addivinolo