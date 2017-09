A18 Catania-Siracusa: l’autostrada sarà alimentata con pannelli fotovoltaici

Arriva la vera Autostrada del Sole. Dopo quella così chiamata per la caratteristica di collegare le nebbiose pianure del Nord con il soleggiato mezzogiorno d'Italia, è in arrivo la prima strada italiana a energia solare. Il tratto di 30 chilometri della A18 che collegherà Catania a Siracusa, infatti, sta per diventare il primo esempio di opera infrastrutturale interamente alimentata da fonti alternative grazie a un impianto costituito da 80 mila pannelli fotovoltaici distribuiti su un terreno di circa venti ettari.

A18: la prima autostrada alimentata con energia rinnovabile