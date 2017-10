La “stradale” amante del silenzio

Chi ha provato questa stradale se ne è innamorato fin da subito. Una due ruote che ha gareggiato su due continenti e ha percorso migliaia di chilometri senza emettere CO2. Vice campione del mondo per la sua categoria, Energica CRP Racing è una moto elettrica capace di erogare una potenza pari a 100 kW e di raggiungere la bellezza di 220 km/h. Sviluppata sul modello superbike da corsa, per poterla vedere su strada dovremmo però attendere l'inizio del 2014, data entro la quale verrà migliorata la durata delle batterie. Oggi si attesta sui 150 km se si mantiene una velocità media di 80 km/h, mentre risulta essere più efficiente su circuito cittadino, tanto da raddoppiare i chilometri percorsi. Energica è un progetto italiano che reincarna tutta la passione per le due ruote e la velocità. Una moto potente, bella, divertente da guidare e soprattutto silenziosa e senza emissioni inquinanti. Luci. Energica non ha nulla da invidiare alle cugine a motore a scoppio, sia nelle prestazioni che nella tecnologia utilizzata. Dal computer di bordo si potrà scegliere la potenza e la mappatura del motore ideale ad ogni situazione, dall'asfalto bagnato alla strada di montagna alla pista. Ombre. Resta da lavorare sulla durata e sulla tecnologia del pacco batterie, per allungare durata e migliorare le prestazioni. La moto risulta essere pesante - ci sono 80 kg solo di batterie - soprattutto nell'avantreno, anche se la ciclistica riesce a sopperire in parte al problema.