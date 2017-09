La tavola che aiuta il pianeta, ne parla Mario Tozzi

...sono i temi della conferenza che Mario Tozzi, noto conduttore

del programma televisivo ?Gaia ? Il pianeta che vive?

affronterà venerdì 11 marzo presso il Museo Civico di

Storia Naturale, a Milano.

Partendo

dall?alimentazione carnea, dispendiosissima in termini

ambientali, Tozzi farà un excursus su risorse

idriche, deforestazione, inquinamento,

fame nel mondo con l?obiettivo di rendere

chiaro e accessibile a tutti quanto le scelte alimentari di ognuno

siano

profondamente collegate, nel bene e nel male,

alla salute dell?intero pianeta. E che il consumo critico, la

scelta intelligente di cosa mettere nel piatto, non significa

rinunciare al gusto e al piacere del cibo: la tavola ?ecologica?

è quella che privilegia i

cibi di stagione, più saporiti e

più ricchi di nutrienti (che non sono stati forzati a

crescere nella stagione sbagliata con sostanze chimiche), è

la tavola dei prodotti locali, legati alla tradizione della propria

terra, che non hanno dovuto percorrere centinaia di chilometri per

raggiungere i mercati (e quindi non hanno provocato l?immissione di

anidride carbonica nell?aria), è la tavola dei vegetali, che

limita il consumo di carne, e che consiglia cibi semplici e

genuini, prodotti dall?agricoltura

sostenibile.

La tavola che aiuta l?ambiente è quindi anche ricca di

sapori autentici ed è gratificante due volte, perché

oltre a risvegliare il gusto, addormentato e addomesticato dai cibi

raffinati a cui siamo abituati, preserva anche la salute dell?uomo

e dell?ambiente.

L'evento rientra in un calendario di incontri, che si rinnova

ormai da sei anni, finalizzato a divulgare un?informazione critica,

seria, supportata da ricerche e studi scientifici autorevoli. Ad

organizzarlo è l'associazione culturale di promozione

sociale Coscienza e Salute con la collaborazione di OltreTutto- La

Rivista di Buone Notizie e Azioni Etiche.

Appuntamento a venerdì 11 Marzo alle ore 21, presso il

Museo Civico di Storia Naturale, Corso di Porta Venezia 55 angolo

Via Palestro a Milano (fermata MM1 Palestro). L?entrata è

libera, ma la prenotazione è consigliata, perché i

posti sono limitati.

Prenotazioni e info al numero 02/48712963.

Paola

Magni