La tecnica della rinascita

Da un colloquio con Tiziana Ottoni-Shinsei Pragita. Questa tecnica della rinascita si allinea con le leggi della natura plastica del corpo e ne rafforza le potenzialità perché aiuta a trasformare l'energia (Qi) attraverso un lavoro (Gong) sulla respirazione, sul corpo e sulla mente. Attraverso questa millenaria disciplina vengono attivati tutti i punti del corpo in modo dolce e consapevole, con Jing gong (lavoro di tranquillità) e xing gong (esercizi dinamici), favorendone il libero fluire delle energie risanatrici che ci appartengono dalla nascita e che agiscono in perfetta sinergia con quei principi che regolano la natura (anche quella del corpo) e da cui, con il passare degli anni, ci siamo allontanati assumendo posture non corrette, respirando male e intasando la mente di pensieri malsani. La funzione di un lavoro energetico come quello del Qi Gong che mette in campo in maniera sincronica i tre tipi di "tiao= regolarizzazione" del corpo (cellule rilassate), del respiro (naturale, sottile, profondo) e del cuore (inteso come pensiero creatore) e agisce in pieno rispetto dell'unità di queste tre dimensioni, consente a chiunque di accedere alla originaria scintilla di autoguarigione e di autentica trasformazione. E' però solo attraverso la comprensione e la fiducia nella potenza di questa tecnica e tramite una pratica costante, che l'individuo può innescare un processo trasformativo profondo e progressivo. Daniela Milano