La terapia naturale del cibo

Possiamo scegliere ingredienti di base per sopperire una carenza, come il riso per problemi ai polmoni o il miglio per problemi allo stomaco. Possiamo calmare energie in eccesso, utilizzando stili di cottura come le foglie verdi per un fegato troppo teso o troppo caldo; inoltre possiamo agire con rimedi speciali per rafforzare l'energia e correggere problemi complessi o di lunga data. Questo tipo di scelta sta alla base della terapia alimentare o naturale. In modo più generale, si possono utilizzare i cinque elementi per permettere al nostro corpo di ritrovare il suo equilibrio, senza grandi conoscenze di questa teoria. Si può semplicemente introdurre una varietà di energie di ognuno di questi cinque elementi, per lasciare che il proprio corpo ritrovi da solo l'armonia. Possiamo cercare contatto con la natura in ogni stagione durante vari momenti della giornata per permettere all'energia della terra stessa di aiutarci e possiamo prendere abitudini di vita che ci mettano in sintonia con i cicli naturali. In questo modo lasciamo alla natura il compito di guarire il nostro corpo e armonizzare le energie dei vari organi. Facciamo parte della natura, e, se diamo una varietà di frequenze, come tutti i colori dell'arcobaleno, la natura le mette in ordine. Il cibo è gioia e amore verso se stessi e la natura. Deve essere variato e utilizzato sempre in modo armonico, come fa appunto la natura. Esattamente l'opposto dell'idea di una dieta stretta o triste per guarire o ritrovare l'armonia nel corpo. Ho cercato di comunicare questo concetto nel mio primo libro "Cucina Come Arte" perché quando parlavo di cibo naturale e cibo che può aiutarci a guarire o trovare maggior equilibrio nella vita in tutte le sue manifestazioni, la gente automaticamente pensava a qualcosa di triste o noioso. L'arcobaleno potrebbe essere il simbolo del nostro stile di vita; e l'incredibile varietà di musica armoniosa suonata da un'orchestra la ricompensa a chi la applica con arte. Quando c'è armonia tra queste energie, c'è movimento dinamico e ogni organo nutre quello che segue nel ciclo. Insieme creano un ambiente resistente a batteri e virus patogeni, dandoci maggior resistenza per realizzare i nostri sogni. Potete osservare che anche le emozioni fanno parte di questa armonia e possiamo trovare maggior equilibrio con noi stessi e gli altri; la musica che emettiamo è sempre più gradevole e capace di creare sintonia con le situazioni che incontriamo. Le frequenze della nostra vita sono nelle nostre mani e, con un po' di studio e impegno in cucina, possiamo creare dei capolavori di noi stessi. Martin Hasley esperto in terapia alimentare