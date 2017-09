La terra come fonte di vita

Tra i grandi antropologi e storici delle religioni che hanno esplorato i significati, i simboli, i miti legati alla terra non possiamo dimenticare Eliade e Grinnell. Quest'ultimo, in particolare, fa notare come innumerevoli popolazioni dell'America settentrionale veneravano la terra, considerandola profondamente sacra: fonte della vita e suo luogo rigenerativo. Grinnell ci ricorda come un Cheyenne, all'inizio del XX secolo, spiegava ad un visitatore la sacralità della terra: " È tramite la terra che noi viviamo. Senza di essa non potremmo esistere. Essa ci nutre e ci sostenta. Da essa crescono i frutti che mangiamo; l'erba nutre gli animali e con la loro carne noi continuiamo a vivere; da essa scaturisce l'acqua che noi beviamo, la quale scorre sulla sua superficie. Noi camminiamo sopra di essa, e se la terra non fosse solida e stabile noi non potremmo vivere." La straordinaria lezione del Cheyenne consiste proprio in questo: il significato religioso della terra comprende ogni forma di esistenza che si manifesta attraverso la sua potenza sacrale. Dall'acqua alle foreste, dalle montagne alla vegetazione, la terra è una sorgente instancabile di vita. Una lezione non solo per il visitatore, ma anche, e soprattutto, per l'uomo d'oggi, che in nome della tecnica non esita a profanare la terra, con tutte le sue conseguenze etiche e ambientali - Fabio Gabrielli