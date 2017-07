Toro Seduto

Toro Seduto fu ucciso a tradimento il 15 dicembre 1890. Unica sua colpa, desiderare di pregare per il bene del popolo. Il grande leader spirituale infatti era venuto a conoscenza del fatto che a sud la sua gente voleva celebrare una Danza degli Spettri. Bastò questo perché, dall'agenzia di Standing Rock, venissero inviati 43 poliziotti per catturarlo ed impedirgli di unirsi alla preghiera. All'alba di quel gelido 15 dicembre essi irruppero nella sua capanna e lo trascinarono fuori nella neve. I suoi uomini gli si strinsero intorno, ma nel conflitto a fuoco che seguì un poliziotto gli sparò alla testa ferendolo a morte. Una triste storia che molti conoscono. Quello che forse molti non sanno è che, ancora oggi, il 15 dicembre gli Hunkpapa di Standing Rock insieme alle altre bande che compongono la nazione Lakota si riuniscono ogni anno per celebrare una Cerimonia in onore della memoria di Tatanka Iyotaka i cui resti riposano a Mobridge sotto una stele funeraria in granito. E che, ogni anno, decine e decine di giovani Lakota si laureano nel Sitting Bull College a lui dedicato. Giovani che vanno incontro al futuro tenendo nella mente e nel cuore il suo esempio, i suoi insegnamenti e le sue parole: "E' primavera!...Ogni seme si risveglia alla vita, e lo stesso accade nel mondo degli animali. Un misterioso potere a cui anche noi dobbiamo la vita e che ci unisce a tutti gli altri esseri, anche agli animali. Per questo abbiamo il dovere di concedere loro lo stesso diritto che noi abbiamo di vivere in questa terra sconfinata... Ma oggi abbiamo a che fare con un altro popolo che afferma che nostra madre, la Terra, è alla sua mercé, che la sfregia con le sue costruzioni e i suoi rifiuti; che la costringe a dare frutti fuori stagione e che quando è sterile la forza a produrre di nuovo. Tutto questo è sacrilego....Ora questo popolo vuole portarci via anche il bisonte e i territori di caccia. Fratelli, dobbiamo subire? O rispondere piuttosto: Uccidete me, prima di possedere ed uccidere la terra dei miei Padri?" Marina d'Andrea