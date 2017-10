La tisana delle feste

Dal vostro erborista di fiducia fatevi preparare quanto segue: 10g angelica 20g finocchio 20g anice 30g melissa 20g menta Fate bollire dell'acqua, calcolando una tazza per ogni ospite. Quando bolle versate un cucchiaio della miscela per persona, spegnete il fuoco, coprite il tutto, lasciate infondere per 15 minuti e filtrate. La tisana può essere preparata anche con qualche ora di anticipo, lasciata a temperatura ambiente e poi riscaldata senza riportarla al bollore. Vediamo in sintesi come agiscono le erbe dell'infuso: