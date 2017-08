La Toscana e la sostenibilità

Quello del benessere è il turismo del nuovo millennio e la Toscana, in Italia, è una delle mete più ambite, con il più alto numero di strutture. Veri e propri templi della salute, in grado di offrire un'ampia serie di trattamenti per soddisfare tutte le esigenze. Dalle cure tradizionali ai trattamenti mirati per il raggiungimento di un completo equilibrio psicofisico, in linea con le nuove tendenze. Terra di meraviglie naturalistiche, di tesori d'arte e di squisitezze gastronomiche, la Toscana offre il suo contributo all'equilibrio tra forma fisica e serenità interiore anche in altri modi. Per chi ama l'esperienza di Slow Travel tra natura, storia e cultura, la Via Francigena è uno dei più bei percorsi di pellegrinaggio medievali che attraversa l'Europa da nord a sud, da Canterbury a Roma. La tratta toscana è un susseguirsi di paesaggi suggestivi, città d'arte, antichi borghi, prodotti tipici. Un percorso lungo 400 chilometri che può essere una vacanza o una esperienza, da fare a piedi, a cavallo, in bicicletta, in auto. In passato la Via Francigena era una prova di fede per il pellegrino. Oggi è un'esperienza unica da vivere con i sensi e con la mente, sia da soli che in compagnia, sicuramente lontano dal turismo di massa. E' possibile scegliere un lungo pellegrinaggio, oppure un più confortevole percorso, con tappe ogni 20-25 km, alla fine delle quali poter trovare alloggi e ristorazione di tutti i tipi, ottime occasioni per una visita turistica o forme di relax.