La trama della fiaba di Kirikù

E' la storia di un piccolo bambino che viene al mondo in un villaggio dominato da un gran fatalismo, indotto dalla paura e dalla ignoranza, soggiogato ai voleri della strega Karabà. Ma Kirikù è dotato di caratteristiche singolari: una discreta sicurezza di sé che lo rende intraprendente, gran coraggio ma soprattutto una buona dose di intuizione e tanta curiosità. Kirikù è piccolo ma molto buono e le sue prime avventure nel microcosmo del villaggio sono in realtà salvataggi di bambini imprudenti e ingrati che non sapendo ancora distinguere i propri limiti e non conoscendo né coltivando le proprie potenzialità, non sono così avveduti da capire gli inganni della strega e cascano ogni volta vittime dei suoi sortilegi. Ma un problema attanaglia il villaggio: tutti rischiano la morte perché la fonte è prosciugata e proprio tutti credono che sia anche questo risultato delle stregonerie di Karabà. Tutti tranne Kirikù , che non fermandosi alle apparenze, indaga con intraprendenza e curiosità salvando infine le sorti della gente del villaggio. Una fiaba adatta a tutti, adolescenti, adulti e piccini. Scritta e diretta da Michel Ocelot 2000 Flavia Facco Psicologa Psicoterapeuta

