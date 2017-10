Una cantina perfetta? Ecco qualche dritta

A meno che non si abbia a disposizione un ambiente relativamente umido, sufficientemente ampio e fresco, la creazione di uno spazio simile sarà la prima preoccupazione e spesa a cui andare incontro. I requisiti indispensabili per una cantina ottimale sono una leggera ventilazione, temperatura costante ed una dovuta oscurità. Le vecchie cantine sotterranee, oramai in via di estinzione, non avevano addirittura nemmeno la corrente elettrica, vi si entrava a lume di candela. Pianificare i vini e le annate da consumare negli anni è fondamentale. La cantina e la scelta dei vini sono da impostare a seconda dei criteri di stoccaggio medio lunghi in cui si ritiene che il vino sarà consumato. Occorre fare in modo che le bottiglie rimangano coricate e che il tappo di sughero sia lambito dalla materia vinosa. Ricordiamo le differenti temperature che possono esserci tra temperatura di stoccaggio e temperatura di servizio e che la cantina in casa permette inoltre di non portare in tavola un vino troppo scosso prima del consumo. Oggigiorno, l'acquisto dell'ultimo momento, soprattutto la bottiglia importante, spesso raggiunge la tavola e viene sturata e consumata in leggero stato di choc da trasporto e mancata ossigenazione. Alcune volte sono stato chiamato da persone che si erano trasferite a vivere fuori città e dopo anni mi chiedevano di valutare le bottiglie stoccate in famiglia dai loro genitori o nonni in cantine in centro città. Le cantine erano di pregevole fattura, con bocchette aerate e al riparo dalla luce diretta, ma nel tempo era stata costruita lì accanto la metropolitana, sottoterra, a pochi metri dalle mura della cantina, i continui passaggi e vibrazioni dei treni avevano talmente disturbato il riposo del lento affinamento del vino che parecchie bottiglie, quando sturate, non erano in condizioni ottimali. L'assortimento dei tipi di vino da tenere in una cantina classica è l'altro gradevole passo per procedere verso il mondo del vino. Dovremo distinguere tra i vini giovani e di pronta beva da consumare in breve tempo, come rossi non adatti a lungo invecchiamento, vini bianchi leggeri, spumanti non d'annata e dolci mossi. Porre invece particolare attenzione ai vini bianchi di notevole struttura e soprattutto ai vini rossi longevi, che necessitano di lungo invecchiamento. Di questi ultimi, Barolo e Brunello di Montalcino ne fanno parte, sarà opportuno innanzitutto scoprire quali annate reperibili presentino il miglior potenziale di evoluzione. Se per mancanza di spazi teniamo il vino in casa, la prima regola da adottare è far sì che non subisca repentini cambi di temperature: il vino soffre l'eccessivo freddo e l'eccessivo caldo. Ricordiamoci di stoccarlo lontano da fonti luminose dirette e da impianti di riscaldamento. Una volta osservati questi importanti criteri preliminari, saremo pronti per passare alle successive pratiche del buon bere senza guastare gli sforzi dei vignaioli e gli ausili di una stagione meteorologica favorevole. A cura di Simonotti Enoteca