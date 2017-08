La Val Cannobina: fra Verbano, Ossola e Ticino

Il nostro itinerario ci consente di capire Val Cannobina, viverla e risalire fino all'osservatorio panoramico del Monte Torriggia passando per Monte Vecchio, con una camminata di circa 3,15 ore. Si parte dalla piazzetta di Orasso (703 m), paese dell'Alta Cannobina. Seguiamo i vicoli che si addentrano fra le case ed escono sulla Borromea. L'antica Strada risale l'abitato fino ad un bivio, dove prosegue a sinistra per Cursolo. Noi invece andiamo a destra, alzandoci oltre il paese. In pochi minuti di cammino in piano raggiungiamo la Cappelletta della Selva, con tracce di affreschi scoloriti carichi di storia. Alla nostra sinistra si distende il sentiero pianeggiante che raggiunge la località di Bignag, mentre la mulattiera per Monte Vecchio sale dritta e tortuosa. Il percorso introduce in ambienti caratteristici dove sopravvivono espressioni di un'antica ma viva economia alpina. I castagneti ancora ben curati custodiscono l'integrità dei terrazzamenti a secco, monumenti di volontà e lavoro umano dispensati alla terra per mettere a coltura pochi ettari accidentati. Sono anche ben visibili i pazienti sistemi di contenimento e guida delle acque dai torrenti di derivazione. Diverse baite isolate mostrano i loro muri affaticati e rosi dagli anni. Alcuni bivi si aprono alla nostra sinistra e destra, ma li tralasciamo puntando sempre dritto alla volta di Monte Vecchio. II tracciato guadagna l'estremità superiore del bosco, esce e piega a sinistra, poi con un ultimo slancio in salita raggiunge le malghe nei pressi della vetta (1094 m, 1 ora e 30' da Orasso). Siamo su un poggio assolato che domina la valle sotto di noi; in basso, frontale e vicino in linea d'aria, il paese sembra sonnecchiare placido e raggomitolato su se stesso. Fine della prima tappa, ma il Torriggia ci aspetta ancora. Ci si inerpica fra i pascoli mantenendo come punto di riferimento, oltre ai consueti segnali c.a.i., anche una macchia isolata di alberi che si riveleranno vecchi faggi. Poi ci rituffiamo nei prati fino al ripido bosco soprastante, per tagliare dopo un quarto d'ora di cammino verso i "Denti della Vecchia", severi speroni di roccia dalla forma fantasiosa ma riconoscibile (1550 m). Sopra questi spuntoni si apre una forcella, il sentiero la valica e attacca deciso il tratto finale del monte. Il percorso è ripido ma veloce; si alza deciso, come se avesse fretta di ricompensare l'ospite escursionista con un panorama gratificante sulla Cannobina e le fatiche superate. Siamo a 1703 m di altitudine, a 1000 m di dislivello da Orasso e a 1,45 ore di cammino dalla prima tappa di Monte Vecchio. E' possibile anche sostituire con una variante la scarpinata conclusiva dalla forcella alla vetta. In prossimità della bocchetta, anziché salire, si prosegue sul sentiero piano nel bosco fino alla Sorgente, fresca e terapeutica. Dalla fonte il tracciato si prolunga verso la vicina Alpetta (1563 m) e inizia a puntare verso Cima Torriggia. Ci si muove su un terreno detritico meno ripido forse rispetto a quello proposto dall'itinerario principale, ma allo stesso tempo più sconnesso e faticoso. Yalmar Tuan