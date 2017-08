La visione classica dell’agopuntura

Secondo la visione classica cinese, tutto nell'universo è energia, dalle forme più sostanziali, a quelle più sottili, in un moto di trasformazione e circolazione incessante, nel quale la trasformazione stessa garantisce l'equilibrio. Per quanto riguarda l'essere umano (microcosmo), esso è soggetto alle stesse leggi che governano l'universo (macrocosmo). Anche l'essere umano è energia, dalle forme più sostanziali (le ossa, la carne, ecc.), a quelle più sottili (il pensiero). L'energia dell'essere umano deriva dai genitori (se vogliamo il patrimonio genetico) e da ciò che mangiamo e respiriamo. Questa energia circola in tutto l'organismo, in particolare lungo delle vie di scorrimento preferenziali, denominate Meridiani o Canali, che mettono in comunicazione gli organi interni, dove l'energia viene prodotta, con qualunque parte del corpo. Lungo i Meridiani sono scaglionati i punti di agopuntura, luogo di affioramento dell'energia trasportata dai meridiani stessi, dove il qi può essere manipolato, tonificandolo quando è in difetto, disperdendolo quando è in eccesso. Intervenendo quindi sulla superficie (il punto cutaneo di agopuntura) si può influire sull'interno, ristabilendo la normale circolazione energetica, per ripristinare un equilibrio la cui alterazione è considerata alla base di qualunque malattia. Il ritrovamento di aghi di selce e di giada all'interno di tombe databili all'epoca neolitica conferma la tradizione, che fa risalire la nascita dell'agopuntura in Cina a circa 5000 anni fa. Esistono dodici Meridiani Principali ed un gran numero di Meridiani Secondari, lungo i quali sono distribuiti un migliaio di punti di agopuntura, a formare qualcosa di simile ad un sistema di irrigazione, fatto di bacini di riserva, di canali, di ruscelli e di chiuse, nel quale l'energia può essere incanalata e convogliata laddove ce n'è bisogno. In questa visione unitaria dell'energia e dell'essere umano non esiste un dualismo tra materia (il corpo) ed energia (la psiche), ed ogni punto può essere utilizzato efficacemente per intervenire sia sulla sfera organica che su quella psichica. L'agopuntura si rivela efficace sia nelle affezioni organiche, che in quelle psicologiche, non solo quindi, come spesso si crede, nella terapia del dolore.