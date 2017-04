L’analisi iridologica

L'analisi iridologica è senza dubbio una delle tecniche di indagine più utilizzate dai naturopati. L'iridologia, nata più di due secoli fa grazie all'ungherese Ignatz von Peczely e sviluppata nel Novecento in primo luogo da Bernard Jensen, si basa sul presupposto che l'iride, la parte colorata dell'occhio, rappresenti una mappa che riproduce al suo interno tutto il corpo umano, la sua anatomia e, soprattutto, le sue funzioni. L'indagine iridologica non è né invasiva né dolorosa e viene effettuata mediante un apposito strumento non elettromedicale, l'iridoscopio, che, dotato di particolari ottiche, consente di esaminare l'iride fin nei suoi più microscopici dettagli. 1. Valutazione del riflesso pupillare e della pupilla. 2. Valutazione del rapporto tra Orlo pupillare interno e Orlo irideo esterno. 3. Valutazione delle costituzioni, delle diatesi, del rapporto tra gli elementi, dei blocchi energetici. 4. Valutazione dei segni patografici cioè delle alterazioni nella trama del tessuto irideo e dei segni patocromatici, cioè delle alterazioni di colore. 5. Valutazione delle relazioni d'insieme (o Diagnosi biotransenergetica)