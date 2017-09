Come si trasforma l’energia in arte grazie al concorso Lagi 2016

Una città che si trasforma in un’opera d’arte diffusa, alimentata da energia pulita, capace di riappropriarsi degli spazi dando loro nuova vita e migliorando la vivibilità. È quello che succede grazie a Land art generator initiative (Lagi) che organizza un concorso pubblico ogni due anni per promuovere la bellezza delle energie rinnovabili e per provare a immaginare soluzioni che ridisegnino le infrastrutture per l’energia verde rimettendo al centro l’uomo e la sua qualità di vita. L’edizione 2016 si tiene a Santa Monica, in California, una delle località balneari della Silicon Beach a ovest di Los Angeles, dove hanno trovato sede importanti società tech come Snapchat, Whisper e molte altre.

Il concorso