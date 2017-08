L’alternativa su due ruote : le eco-bike

In Italia Il fenomeno delle biciclette elettriche - dette anche a pedalata assistita o eco-bike - è in costante crescita: nell'arco di 5 anni il mercato ha registrato un vero e proprio boom, passando da quasi zero a 50.000 unità vendute. Questi mezzi, che funzionano grazie a una combinazione di forza umana ed energia elettrica prodotta da una piccola batteria, sono ideali nel traffico e alleggeriscono le fatiche dei ciclisti. Nonostante il successo crescente, però, nel nostro Paesi le richieste sono ancora poche rispetto a stati come Olanda e Germania, dove le vendite sfiorano rispettivamente le 150 mila e 200 mila unità annue. In Europa Dal 31 agosto al 3 settembre scorsi si è tenuta la fiera Eurobike di Friedrichshafen, il principale evento del settore in Germania. in questa sede, la European Cyclists Federation ha sottoscritto un accordo con le principali industrie del settore con l'obiettivo di raccogliere 1 milione di euro per promuovere la ciclabilità in Europa e triplicare il numero utilizzatori delle due ruote entro il 2020. Il gruppo di industriali finanzierà le attività dell'ECF finalizzate a promuovere l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto in tutta Europa. A New York Anche nella Grande Mela arriva il servizio di bike sharing, lungamente atteso dai ciclisti newyorkesi. L'amministrazione Bloomberg ha annunciato recentemente di aver stretto un accordo con Alta Bike Share, società che già da tempo gestisce il servizio di trasporto pubblico su due ruote in diverse grandi città come Washington, Londra e Montreal. Durante la fase iniziale del progetto saranno messe a disposizione dei cittadini 10mila biciclette dislocate in 600 stazioni. L'abbonamento annuale costerà 100 dollari e, come a Milano, permetterà di girare senza costi aggiuntivi per un numero illimitato di viaggi della durata massima di 30 minuti.