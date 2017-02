Stefania De Peppe. L’amore per gli animali e l’ambiente va di moda

#ingoodwetrust è l’hashtag di riferimento di Ethical-Code, progetto nato per parlare di moda, architettura, cosmesi e cibo adottando “un insolito punto di vista: il rispetto della vita e del pianeta”. Perché Stefania De Peppe, di professione doppiatrice e fondatrice di Ethical-Code, crede che il buono, inteso come etico e non violento, non escluda il bello, ovvero di classe e di qualità. L’abbiamo intervistata per capire come moda ed etica, due concetti apparentemente antitetici, possano sposarsi.